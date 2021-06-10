Kurumların web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması amacıyla "Web Erişilebilirlik Eğitimleri" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, tüm kurumların web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması amacıyla "Web Erişilebilirlik Eğitimleri" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, tüm kurumların web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması amacıyla "Web Erişilebilirlik Eğitimleri" düzenlendi.v

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, çevrim içi yapılan "Erişilebilirlik Atölyeleri" çalışmaları kapsamındaki etkinliğe, çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması amacıyla ilk kez düzenlenen eğitimde, "Web Erişilebilirliği nedir?", "Web Erişilebilirliği Paydaşları kimlerdir?", "Web Erişilebilirliği Standart ve Rehber Kuralları nelerdir?" ve "Web Erişilebilirliği Değerlendirme yöntemleri nelerdir?" başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

"Web sitemizin erişilebilirlik açısından eksiklerini giderdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, programda yaptığı konuşmada, "Erişilebilirlik Atölyelerinin" ikinci başlığı olacak şekilde web erişilebilirliği eğitimini başlattıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak, ilk erişilebilir web sitesi belgesi almaya talip olduklarını belirten Koç, "Web sitemizin erişilebilirlik açısından eksiklerini giderdik, standartlarımızı tekrar gözden geçirdik. İlk belgeyi almayı hedefliyoruz." dedi.

Koç, erişilebilirlik konusunda gelişmiş ülkeleri ve bütün uluslararası uygulamaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kovid-19 salgın sürecinin, birtakım yeni gerçeklikleri ortaya çıkardığı değerlendirmesinde bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Ülke olarak pandemide büyük sınav verdik. Dünyaya tekrar medeniyetimizin ne kadar farklı olduğunu ortaya koyacak güzel örnekler çıkardık. Vefa Sosyal Destek Programı bunun en güzel örneği, 84 milyon vatandaşımız bir vücut oldu.

Kamu kurumları olarak pandemiyle ilgili tedbirlerini ortaya koyuyor, bu tedbirleri vatandaşlara duyurmak için farkındalık programları yapıyoruz. Ancak maalesef bu içeriklerin erişilebilir açısından ciddi manada eksiklikleri olduğu ortada. Bir gayret edilme durumu var ama standartları olmalı. Engelli bireylerin ve ailelerinin bilgiye ihtiyacı olduğu en önemli dönemde bu bilgiye erişmekte zorlandıklarını gördük."

Koç, sadece bir defa bilgiye erişimin yetmeyeceğini, bunun süreklilik ve farklı metotlarla sadece yazılı metin üzerinden değil farklı görselle bilgiye erişimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan program kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşilada da erişilebilir web sitesine ilişkin bilgi verdi.

Yeşilada, yaptığı sunumda, en fazla erişimin web siteleri üzerinden olduğunu ifade ederek, pandemi döneminde web sitelerinin okulların yerini aldığını ve bilgi ve iletişim kaynağı haline geldiğini aktardı.

Yeşilada, ayrıca web sitelerinin sesli betimleme konusunda örneklerini de paylaşırken, "www. Türkiye.gov.tr"nin iyi bir uygulama olduğunun altını çizdi.

Programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Rekabet Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Sayıştay, Yargıtay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan