Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor

06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:42

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonrası Gazi Mahallesi İlkokulu bahçesinde bulunan lojmanın ekipmanlarla yıktıktan sonra temizliğini tamamlayan ekipler; İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonrasında başlattıkları eski sağlık ocağı binasının yıkım çalışmalarını devam ettiriyor.

Ekiplerin yıkım çalışmalarının ardından hafriyatlarını da temizleyeceklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar soğuk hava şartlarına rağmen çevreye zarar gelmemesi için ekiplerin çalışmaları seri şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler