Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor
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Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor

Resmi kurumların talepleri üzerine ve yapılan incelemelerin ardından çürük olduğu tespit edilen binaların Develi Belediyesi ekiplerince yıkım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:42
Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor

İlçe tarafından yapılan başvuru sonrası Gazi Mahallesi İlkokulu bahçesinde bulunan lojmanın ekipmanlarla yıktıktan sonra temizliğini tamamlayan ekipler; İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonrasında başlattıkları eski sağlık ocağı binasının yıkım çalışmalarını devam ettiriyor.

Ekiplerin yıkım çalışmalarının ardından hafriyatlarını da temizleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar soğuk hava şartlarına rağmen çevreye zarar gelmemesi için ekiplerin çalışmaları seri şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler
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