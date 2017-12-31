Kurumların Siber Güvenlik Risk Analizi Yapması Neden Önemli?

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri ve Risk Yönetimi Direktörü Servet Gözel, kurumların siber güvenlik analizi yapmasının önemi hakkında Wise TV'ye konuştu.



Siber güvenliğin gizli verilerle uğraşan ve hassas varlıkları bulunan bütün kuruluşlar için önemli olduğunu belirten Gözel, kuruluşların siber savaş konusunda risklerinin önüne geçebilmesi için risk analizi yapmaları gerektiğini ifade etti.