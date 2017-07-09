Kurumların Kullandığı Dosya Transfer Yöntemleri Yeterince Güvenli Mi?

IBM Watson Customer Engagement Ülke Lideri Umut Küçükkabak kurumların dosya transfer yöntemlerindeki güvenlik açıklarını Wise TV'ye değerlendirdi.



Kurumların genellikle FTP ve SFTP aracılığıyla dosya transferi yaptıklarını belirten Umut Küçükkabak, sistemin güvenli olması için ayrıca bağlantılı özel hatlar kiraladıklarını, 40 yıldır bu konuya yatırım yapan IBM'in Connect Direct isimli protokolü ile kurumları bu özel hat maliyetlerinden arındırarak, güvenliği ve kesinliği arttırdığını dile getirdi. Kurumlar arası entegrayon süreçlerinde bu kesinlik ve güvenliğin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Küçükkabak özellikle kamu kurumlarında ve kamu kurumları ile çalışan firmalarda dosya iletiminde yaşanan aksaklıkların cezai yaptırımlara bile sebep olabildiğini hatırlattı.