Kurumların çalışma ve işleyişini yerinde öğreniyorlar

22.10.2019 10:04

Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında kentte görev yapan başta valilik makamı olmak üzere, kamu kurum müdürleri, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bırakıyor.

Bir günlüğüne idarecilik yapan 30 öğrenci, idarecilerin rutin programlarına dahil oluyor. Proje kapsamda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Pelin Ebe, Vali Bilal Şentürk'ün yanında staj için sabah valilik makam aracı ile evinden alınarak Bilecik Valiliğine geldi.



Ebe, gün boyu Vali Şentürk ile çalışmaları izledi, program ve etkinliklere katıldı, valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendirildi. Öğleden sonra makamı devralan Ebe, gün içinde katıldığı toplantı ve etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Valilik makamının ve görevinin beklediği gibi olmadığını, dışarıdan bakınca daha kolay gelen mesleğin yükümlülüğünün çok fazla sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu ifade eden Ebe, şöyle konuştu:



"Konularla yakından ilgilenmenin her zaman için daha olumlu sonuçlar verdiğini canlı olarak görmüş oldum. Valilik makamıyla ilgili görüşlerim değişti, güzel ama sorumluluğu ağır bir meslekmiş. Vali tüm ili idare ediyor. Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli. Sonuçta biz mesleği tanımadan yazdığımız bölümlere gidersek sevmeyebiliriz. Birçoğumuz da bunu yapıyor, sonradan mesleğimizi öğreniyoruz. Bu projeyle ben çok daha yakından öğrendim, arkadaşlarımın da öğrenmesini isterim."



Vali Şentürk de Bilecik'te eğitimin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ayda bir gün, bir öğrencinin valilik makamı dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında staj yaptığını anımsattı.

Stajyer vali ile görevini birlikte yürüttüklerini ve toplantılara katıldıklarını anlatan Şentürk, "Kızımız, vali olmasa bile ülkemiz adına farklı alanlarda istikbal vadediyor. Yapacağı işi çok iyi yapması gereken, o anlayışı kavrayan ve onu daha da geliştirebilecek çalışmalarıyla bir yere gelebileceğine inanıyorum. Burada yaşadığı tecrübeleri hem devleti tanıması hem kurumların işleyişini görmesi hem de kamu adına sorumluluk taşımanın ne olduğunu görmesi önemli. Hayata hazırlanırken sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile olmak istiyoruz." dedi.

Stajyerlik görevini tamamlayan Ebe, makam aracıyla tekrar evine bırakıldı.

Kaynak: AA