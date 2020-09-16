Kurumlara denetim şirketleri rehberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurumlara denetim şirketleri rehberliği

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü koronavirüs pandemisi süresince gerçekleşmesine imkan tanıyan (ATF16949 koşulları ve kurallarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurumlara denetim şirketleri rehberliği
16.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:49

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü koronavirüs pandemisi süresince gerçekleşmesine imkan tanıyan (ATF16949 koşulları ve kurallarına ilişkin açıklama yaptı. Denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı TUV Rheinland şirketinden değerlendirme yapıldı.

Koronavirüs pandemisinde Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) 16949 belgesine sahip şirketlere normal şartlarda uygulananlardan farklı kurallar uygulanarak bu şirketlerin belgelendirmelerini potansiyel COVID-19 kısıtlamalarından etkilenmeden sürdürebilmeleri sağlanıyor. IATF, 17 Temmuz tarihli revizyon belgesinde şirket denetimlerinin koronavirüs pandemisi süresince gerçekleşmesine imkan tanıyan koşullar ve kurallara ilişkin açıklama yaptı. Yeni kurallar, özellikle şirketlerin zorunlu gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerini ne zaman düzenlemeleri gerektiğine ilişkin zamanlama gerekliliklerini dikkate alıyor.

Global endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı TUV Rheinland'ın Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi Uzmanı Daniela Huch konuyla ilgili; " IATF 16949 standardı, izlemeye bağlı olarak daha uzun bitiş tarihleri ve risk değerlendirmeleri bildirmektedir. Bu sayede, şirketlere belgelendirme döngüleri boyunca yıllık denetimlerini düzenlemek için ekstra süre verilmektedir. Yani koronavirüs pandemisi nedeniyle gözetim denetimi 1 Nisan tarihinde veya öncesinde sonlanan bir şirkete 90 günlük süre uzatımı tanınacaktır. İkinci 90 günlük süre uzatımı boyunca belge, askıya alınacak ancak hala geçerli olacaktır" dedi.

Huch, "TUV Rheinland saha denetimlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini de içerecek şekilde gözetim denetimlerini yapabilmek üzere maksimum güvenlik önlemlerini alırken bir yandan da kurum denetimlerinin nasıl yapıldığına ilişkin özel rehberler geliştirmiştir. Müşterilerin ve çalışanların korunması en birincil önceliktir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Süleyman Soylu Emmanuel Macron Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Adem Büyük Burak Yılmaz Nihat Özdemir Josef De Souza
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurumlara denetim şirketleri rehberliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 13:58:50. #1.14#
title