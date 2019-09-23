Kurumlar İBB DRAGON BOT Festivali'nde buluştu

23.09.2019 13:46

Takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Takımı yarışları ikinci olarak tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu yıl ikinci kez düzenlediği Kurumlararası Dragon Bot Festivali 21 ve 22 Eylül'de Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapıldı. İki gün süren festivalde yüzlerce katılımcı kıyasıya yarışırken, İBB adına etkinliğe katılan İtfaiye Daire Başkanlığı Takımı ilk kez katıldığı zorlu etapları ikinci olarak tamamladı.

3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Özel sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarının katılımıyla düzenlenen festival 3 bin kişiyi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda buluşturdu. Turizmden enerjiye, bankacılıktan otomotive kadar birçok farklı sektörden çalışanlar koordinasyon ve birlikte hareket etme yetilerini konuşturdu.

YİRMİŞER KİŞİLİK TAKIMLAR MÜCADELE ETTİ

56 takımının yer aldığı festivalin ilk günü fun-sport ve sport kategorilerindeki mücadeleye sahne oldu. Katılımcıların en yüksek performanslarını sergilediği yarışlar 250 metrelik parkurda yapıldı. Davulcu ve dümenci ile birlikte yirmişer kişilik mürettebattan oluşan takımlardan dereceye girenler, ikinci gün kupa ve şampiyonluk için mücadele etti.

Festivali HSB Grup iş birliği ile düzenleyen İBB, 20019'un son Dragon Bot Festivali'nde yarışmacı olarak da yer aldı. İstanbul İtfaiyesi Takımı ile festivale katılan İBB en zor etap olan sport kategoride mücadele etti.İlk gün 1:04:57'lik süre ile federasyon kupası finaline yükselen İBB takımı finalde altın grupta yer aldı. Final yarışının sonunda bitişe 1:02:71 süre ile ulaşan takımımız ikinci olma başarısı gösterdi. Organizasyon sonunda dereceye giren tüm katımlar kupa, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Festival bot yarışları ile birlikte düzenlenen çeşitli sahne şovlarına, dans gösterilerine, DJ performanslarına ve sosyal medya üzerinden düzenlenen fotoğraf yarışmalarına da ev sahipliği yaptı. Katılımcılar ve ziyaretçiler hem spor yapma hem de doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Kaynak: Bültenler