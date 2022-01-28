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Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

Burdur'da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.

BURDUR (İHA) - Burdur'da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi. 9 gün boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü turnuvada birinciliğe Burdur İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ulaştı. Burdur Lisesi ikinci, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu. - BURDUR

Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emniyet Müdürlüğü, gençlik, Burdur, Spor, Haber

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