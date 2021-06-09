Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı
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Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı

Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kurumlar arası masa tenisi turnuvası Düzce spor salonunda başladı.

Kurumlar arası masa tenisi turnuvası Düzce spor salonunda başladı.

2 gün sürecek olan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Kurumlar Arası Masa Tenisi turnuvası pandemi tedbirleri kapsamında Bahçeşehir Spor Kompleksi Düzce Spor Salonu'nda başladı. 8 kurum ve 24 sporcunun yarıştığı masa tenisi turnuvasında birbirinden çekişmeli müsabakalar heyecanı doruklara taşıyor. Masa Tenisine olan ilginin daha da arttırılması için il müdürlüğü ile il temsilciliği özel ve kamu kurumlarını masa tenisi sporunun içine çekmeyi başardı.

Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren 3 takım 09-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Balıkesir Burhaniye'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerinde Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE

Kurumlar arası masa tenisi turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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