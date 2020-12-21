Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor
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Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor

21.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:15
Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, Eskişehir'de hizmet veren kurum ve kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürerek kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendiriyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, Eskişehir'de hizmet veren kurum ve kuruluşları ile bir araya gelmeyi sürdürerek kurumlar arası iletişim ve iş birliğini güçlendiriyor.

Ziyaretlerde kurumlarla istişare toplantıları da yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak bu kapsamda Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü ve TSE Eskişehir Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca ile bir araya geldi.

Toplantılarda hem ESO'nun hem de kurumların yürüttüğü çalışmalar ile sanayicilere yönelik verilen hizmetler değerlendirilirken geliştirilebilecek yeni iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şehrimiz için hizmet veren tüm kurumlarımız ile bir araya gelerek birlikte yapılabilecekleri değerlendiriyoruz. Hepimiz aynı amaçla tek noktada buluşuyoruz. Birlik beraberlik içerisinde şehrimiz sanayisini güçlendirmek ve bu zor günleri birlikte atlatma gayretindeyiz. İnanıyoruz ki, hep birlikte, el ele verdikten sonra yapılmayacak şey yok. Her türlü projeyi değerlendiriyor, tüm destekleri sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Pandemi döneminde yaşanan tüm olumsuzlukları bu şekilde aşacağız. Bu amaçta bizlerle buluşan tüm kurumlarımıza, il müdürleri ve personellerine teşekkür ediyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor
Kurumlar arası iletişim ve iş birliği güçleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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