Kurumlar Arası İletişim ve Dosya Transfer Yöntemleri

IBM Watson Customer Engagement Ülke Lideri Umut Küçükkabak kurumlar arası iletişim ve dosya transfer yöntemlerindeki eski ve yeni yöntemleri Wise TV'ye açıkladı.



IBM Cloud Innovation Forum 2017 etkinliğinde Wise TV sorularını cevaplayan Umut Küçükkabak kamu kuruluşlarının ve özel sektör kurumlarının birbirleri ile iletişimlerini sağlayan yeni protokollerin var olduğunu fakat kurumlar arası iletişimde ve iş süreci yönetimlerinde halen dosya transferi gibi geleneksel yöntemlerinin kullanıldığını dile getirdi.