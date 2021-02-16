Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada

16.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:39
Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, hafta sonu sokak kısıtlamasında, 6 katlı apartmanın 1'inci kat balkonuna kuruması için bırakılan 2 halı çalındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, hafta sonu sokak kısıtlamasında, 6 katlı apartmanın 1'inci kat balkonuna kuruması için bırakılan 2 halı çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 700 TL değerindeki 2 halı, kimliği belirsiz kişi tarafından balkondan çekilerek çalındı.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 Şubat'ta, Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Ev sahibi Salih Kaya, yıkanan 2 halısını kuruması için balkona astı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havanın kararmasıyla birlikte kimliği belirsiz kişi, binanın önüne geldi. Balkondan sarkan, 700 TL değerindeki halıları gören şüpheli, bir süre oturup, etrafı gözetledikten sonra aşağı çekti. Şüpheli, daha sonra da halıları toplayıp, binanın önünden ayrıldı. Olaydan kısa süre sonra balkona gelen Salih Kaya, halıların olmadığını fark etti. Balkonunu gören güvenlik kamerası görüntülerini izleyince halıların çalındığı anlayan Kaya, Bağlar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Özlem Zengin Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Osman Özköylü Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruması için balkona asılan halıların çalınma anı kamerada - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 09:39:27. #1.15#
title