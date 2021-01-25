Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı

25.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:09
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 10'a yükseldi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi ile Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 10'a yükseldi.

1974 yılında İslahiye ve Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanması için Karasu çayı üzerinde yapılan Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesi kuraklık nedeniyle, geçtiğimiz ay yüzde 5'e düştü. Barajın su seviyesi son günlerde yağmur ve kar yağışıyla yeniden artışa geçti. Yılda 20 milyon kilovatt saat elektrik üretilmesi planlanan barajın doluluk oranı yağışların ardından yüzde 10'a yükseldi.


Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Josef De Souza Mustafa Cengiz Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 13:09:36. #1.15#
title