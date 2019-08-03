Kurum: "Yapacağımız her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz"
Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. -1-
Kaynak: AA
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