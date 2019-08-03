Kurum: "Yapacağımız her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz"

Kurum: "Yapacağımız her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz"

Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

3.08.2019 15:38
Kurum:

Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. -1-

Kaynak: AA
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