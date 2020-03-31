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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Kurum ve şirketlerden Covid-19 ile mücadeleye bağışlar

Kurumlar ve şirketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyasına" desteklerini açıklıyorlar.

31.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:43
Kurum ve şirketlerden Covid-19 ile mücadeleye bağışlar

Kurumlar ve şirketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyasına" desteklerini açıklıyorlar. Buna göre, ağırlıklı olarak nakit bağışların yanında, sağlık kuruluşları ve çalışanlarının kullanabilecekleri bağışlar da yapılıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 61 İhracatçı Birliği ile kampanyaya 15 milyon lira destek vereceğini açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Covid-19 salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu da 10 milyon liralık kaynak ayrılmasına karar verdi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ayrılan kaynağa Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacak ve ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.Shell & Turcas'tan yapılan açıklamaya göre, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgını ile ülke çapında yürüttüğü yoğun mücadeleye destek olabilmek için, mücadeleye katılan Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambulanslar ve diğer araçların kullanımı için Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağlıyor. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Bu mücadelede emeği geçen, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğine inancımız tam" dedi.BP Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara ücretsiz akaryakıt temin edecek. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, "Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz." Açıklamaya göre, bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre de şirket, Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için T.C. Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdi. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını sonrası Türk ekonomisini desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya 50.000 TL destek vereceklerini açıkladı. TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, "Türkiye rüzgar sektörünün adeta kendi kampanyasını yürüterek bu kampanyaya en az 1 milyon TL destek sağlaması için çalışmalarımıza başladık" dedi.


Kaynak: DHA

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