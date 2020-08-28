Kurum ve kuruluşlarla "TSE COVID-19" belgeleri verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurum ve kuruluşlarla "TSE COVID-19" belgeleri verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurum ve kuruluşlara verilen "Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgelerine ilişkin, "627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik.

28.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:02

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurum ve kuruluşlara verilen "Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgelerine ilişkin, "627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) düzenlenen "TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz Belgesi" takdim töreni programında konuşan Büyükdede, koronavirüs henüz Türkiye'ye sıçramamışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin gereken tedbirleri aldığını, Türkiye'nin bu küresel şokta en başarılı sınav veren ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirdiklerini, bunları yaparken çalışanların sağlığının kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Büyükdede, "Çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini korumak için hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladı. Sanayi işletmelerimizle başladığımız kılavuz ve belgelendirme çalışmalarımızı hizmet sektörümüz, okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık." şeklinde konuştu.

Büyükdede, bu süreçte firmalara ek maliyetler yüklemediklerini ve basit ama etkili tedbirler alınmasını önerdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Kılavuzlarımız, kuruluşlara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, kuruluşların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Kuruluşları buna göre denetledik, kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Sektörlerden ve vatandaşlarımızdan ilgi gören belgelendirme programları çerçevesinde 627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik."

"TSE, tüm kaynak ve imkanlarını Kovid-19 ile mücadelede seferber etti"

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, insanlığı tehdit eden salgın döneminde ekonominin çarklarının dönmesinin hem birey hem de yöneticisi olduğu TSE açısından son derece önem arz ettiğini söyledi.

Bu dönemde enstitü olarak "Ne yapabiliriz?" sorusuna cevap aradıklarını anlatan Şahin, "Enstitümüz, bu süreçte tüm kaynak ve imkanlarını Kovid-19 ile mücadelede seferber etti. Öncelikle ilgili standartların tamamını sanayicimizin erişimine açtık. Cerrahi maskelerin yerine kullanılan yıkanabilir bez maskelerin standartları ile ilgili bir çalışma yaptık. TSE K 599 Standardını (Fotoblok-1) belirleyerek ilgili taraflara sunduk." diye konuştu.

Şahin, sanayicilere destek olmak, tüketiciler üzerinde güven duygusu oluşturmak, güvenin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerine değinerek şunları kaydetti:

"TSE'miz, milli bir kurum olmanın sorumluluğunu esas alarak Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ile güvenli üretim belgelendirme programını hazırladı. Bu belgelendirme programının bazı temel yaklaşımları bulunuyor. Öncelik, başta çalışanlar olmak üzere tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler gibi ilgili tüm tarafların sağlığını koruma altına almaktır. Ayrıca kontrollerin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamaktır. Kuruluşların faaliyet alanları, uymak zorunda olduğu yasal şartlar, operasyonel farklılıklar, teknik altyapı, çalışanların eğitim durumu, farkındalıkları, kurum kültürü, tedarikçilerinden dolayı belgelendirme programı bazı hususlarda çeşitlilik göstermektedir."

Süreçlerini kendilerinin yayımladığı belgelendirme programına göre yürüten kuruluşları "Güvenli Üretim" belgesi ile belgelendirdiklerini anlatan Şahin, ayrıca turizm belgelendirme çalışmalarında görev aldıklarını, şimdi de AVM'lerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Dünya yeniden kodlanıyor, yazılıyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da özellikle salgının dünyada çoğu şeyi yeniden şekillendirdiğini anlatarak "Dünya yeniden kodlanıyor, yazılıyor. Koronavirüs aynı zamanda ülkeleri, toplumları test ediyor. Hangi ülke ve şehirlerin ayakta kalacağını, ön olacağını ortaya koyuyor. Ülkemiz baştan beri büyük bir sınav veriyor ve dünyaya örnek uygulamalar ortaya koyuyor. Bizim koronavirüs sonrasında şehrimizi iyi konumlandırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana üyelerinin ve halkın güvenliğini önceleyen faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu süreçte, öncelikle insanı ve firmaları yaşatmanın gerektiğinin altını hep çizdiklerini anlatan Altuğ, üretim zincirinin devamlılığı, ekonominin süreci en az hasarla atlatabilmesi ve sektörlerin ayakta kalmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Altuğ, bu doğrultuda bugün SATSO ve Sakarya Ticaret Borsasının da araların da bulunduğu kurum ve kuruluşların daha önce tecrübe edilmemiş bu süreci doğru yönetme ve eksiklerini görerek tamamlama gayreti ile bir adım önde olduğunu dile getirdi.

Törenin sonunda, 27 kurum ve kuruluşa belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Kurum ve kuruluşlarla 'TSE COVID-19' belgeleri verildi

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde gizli telefon kullandığı ortaya çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde gizli telefon kullandığı ortaya çıktı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü: Doğu Akdeniz'de adil bir çözümden yanayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile telefonda görüştü: Doğu Akdeniz'de adil bir çözümden yanayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Deniz Akkaya Demet Özdemir
Spor Ali Koç Eddie Newton Lionel Messi Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Çocuk Adana İzmir
Şu an buradasınız: Kurum ve kuruluşlarla "TSE COVID-19" belgeleri verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 21:02:24. #1.14#
title