Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü

21.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:20
Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye binasını görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye binasını görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adalet Bakanı Gül ile yeni adliye binasının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Kurum, paylaşımında, "Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli örneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül ise konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Başkentimize yakışacak, yeni Ankara Adliyesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile son durumu değerlendirdik." duyurusunu yaptı ve yeni adliye binasına ilişkin görsellere yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Demet Şener Demet Özdemir
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 20:21:36. #1.14#
title