Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi -Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi
-Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.
Kaynak: AA
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