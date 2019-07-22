Kurum ve Erbaş, cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezmesi

-Cami Tasarımı Fikir Yarışması Ödül Töreni'nden detaylar

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Ali Erbaş cami tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA