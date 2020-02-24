24.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09

AA Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

Kaynak: AA

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