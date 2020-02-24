Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı...
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Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı...

AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.

24.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:09
Kurum:

AA Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol 'nın soru sorması

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "() İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı...
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