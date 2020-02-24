Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı...
AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."