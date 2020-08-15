Kurum: "Vakit daha çok üretme daha büyük projeler yapmanın vaktidir" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu. Kaynak: AA