Kurum: "Vakit daha çok üretme daha büyük projeler yapmanın vaktidir"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
15.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA