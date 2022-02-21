Son dakika haberleri! Kurum: "Dünyanın önünde çok kritik bir eşik var, o da küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede sınırlı tutabilmektir"
AA, Atilla Hancı - Güncel
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Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İklim Şurası"nın açılışında konuştu.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İklim Şurası"nın açılışında konuştu. (3)