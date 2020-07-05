Kurum: "Termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın açıklaması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. (4)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik."

Kaynak: AA