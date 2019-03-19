Kurum: "(Tarım Arazilerinin Kiralanması) 218 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren Süreçte Yaklaşık 180...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(4)

Bakan Kurum: "(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı."

Kaynak: AA