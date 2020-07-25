Kurum: "Söke'de 400 sosyal konut yapma kararını aldık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Söke İlçe Başkanlığını ziyaret etmesi Bakan Kurum'un Söke'de incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un basın açıklaması - Kurum: "Çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutun anahtarını da hak sahibi vatandaşımıza teslim edeceğiz"AYDIN - Çevre ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un AK Parti Söke İlçe Başkanlığını ziyaret etmesi Bakan Kurum'un Söke'de incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un basın açıklaması - Kurum: "Çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutun anahtarını da hak sahibi vatandaşımıza teslim edeceğiz" AYDIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın'ın Söke ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kaynak: AA