Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
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Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...

Kurum: 'Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız."

Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne... - Haberler
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