Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne...

Kurum: "Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız."