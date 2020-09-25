Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...
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Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...

25.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:24

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz. İnşallah aralık ayı içerisinde TOKİ ihalesini yapacak, önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cizre ilçesinde de 180 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Cizre'mize kazandıracağız."

Kurum: 'Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...
Kurum: 'Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...
Kurum: 'Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...
Kurum: 'Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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