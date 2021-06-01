Kurum: "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük"
İstiklal Marşının okunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı" programında konuştu.
İstiklal Marşının okunması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı" programında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç