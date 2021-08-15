Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un bilgi alması SİNOP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu.