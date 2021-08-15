Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un bilgi alması SİNOP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret etmesi
Bakan Kurum'un bilgi alması SİNOP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı