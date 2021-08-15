Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu
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Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu

Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret etmesi Bakan Kurum'un bilgi alması SİNOP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde esnafı ziyaret etmesi

Bakan Kurum'un bilgi alması SİNOP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu.

Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu
Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu
Kurum, selden etkilenen Ayancık ilçesi küçük sanayi sitesinde incelemelere bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
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