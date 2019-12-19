Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz"
Haberler » Güncel » Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz" - Haber

Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "Şehre değer katacak projeler olmasını istiyoruz"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler