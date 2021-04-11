Kurum: "Projelerimiz tamamlandığında Edirne'den bisikletine binen vatandaşımız Hakkari'ye, Sinop'tan binen vatandaşımız Hatay'a kadar kesintisiz...
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum: "Projelerimiz tamamlandığında Edirne'den bisikletine binen vatandaşımız Hakkari'ye, Sinop'tan binen vatandaşımız Hatay'a kadar kesintisiz olarak yollardan gidebilecekler" KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:
"Projelerimiz tamamlandığında Edirne'den bisikletine binen vatandaşımız Hakkari'ye, Sinop'tan binen vatandaşımız Hatay'a kadar kesintisiz olarak yollardan gidebilecekler"
KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm