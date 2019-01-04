Kurum : "(Plastik Poşetlerin Üzerindeki Reklamlar) Doğanın Korunmasına İlişkin İfadelerin de Yer...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısının ardından basın mensuplarına file ve bez torba dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum : "(Plastik poşetlerin ücretli olması) Çevrenin ve doğanın daha fazla korunması amacıyla bu kaynağı, atıkların toplanması ve doğaya olan tahribatını azaltmak amacıyla bu kaynakları şehirlerimizde, ilçelerimizde kullanacağız"

"(Plastik poşetlerin üzerindeki reklamlar) Üreticilerimize de o noktada doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin de yer aldığı bir düzenlemeyi usul ve esasları yayınlayarak yapacağız"

Kaynak: AA