Kurum: "(Plastik Poşetlerin Ücretli Olması) Poşet Kullanımı Yaklaşık Yüzde 60-65 Oranında Azalmış...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"(Sıfır atık projesi) Proje kapsamında şu an 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. İkinci yüz günlük eylem planları çerçevesinde bu sayıyı 13 bin kuruluşa çıkaracağız. Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak"

"(Plastik poşetlerin ücretli olması) Vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak anlamında da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar"

"Ocak ayının ilk 10 gününe baktığımızda gıda perakendecilerinden aldığımız veriye göre geçen senenin ilk 10 gününe göre poşet kullanımı yaklaşık yüzde 60-65 oranında azalmış durumda. Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz"

Kaynak: AA