Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.
26.10.2019 14:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)
Kaynak: AA
VİDEO: Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"