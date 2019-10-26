Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.

26.10.2019 14:38
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)

Kaynak: AA

VİDEO: Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
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