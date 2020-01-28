Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"
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Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"

Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın...

28.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:04
Kurum:

Toplantıdan detay görüntüler

İçişleri Bakanı 'nun konuşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması

Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nde basın toplantısı düzenledi. (9)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"
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