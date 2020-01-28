Kurum: "Ne bundan önce ne bundan sonra kentsel dönüşüme engel olan bir şey yok"
Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın...
28.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:04
Toplantıdan detay görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Bakanların gidişi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. (9)
Kaynak: AA