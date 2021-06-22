Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız"
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Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Kurum: '(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız'
Kurum: '(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
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Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız" - Haberler
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