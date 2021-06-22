Kurum: "(Müsilajla mücadele) Aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.