Kurum: "(Murat Dağı'nda altın madeni için hazırlanan ÇED raporu) Süreci yakinen takip ediyoruz"

Kurum: "(Murat Dağı'nda altın madeni için hazırlanan ÇED raporu) Süreci yakinen takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması UŞAK - Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

3.08.2019 16:19
Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması UŞAK - Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. -2-

Kaynak: AA
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