Kurum: "(Murat Dağı'nda altın madeni için hazırlanan ÇED raporu) Süreci yakinen takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması UŞAK - Çeşitli ziyaretler için Uşak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. -2-

Kaynak: AA