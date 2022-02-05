Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kurum müdürleri, yeni göreve başlayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

KÜTAHYA (İHA) - Kurum müdürleri, yeni göreve başlayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kamil Uçan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Dündar'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Birol Dündar ve kurum müdürleri ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Bölge Müdürü Dündar, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu, milli eğitim bakanlığı, Kütahya, Turizm, Yerel, Haber

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