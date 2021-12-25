Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.
Cerit, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğraflarını seçti.
Cerit, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir", spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.
Uzan, AA muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri