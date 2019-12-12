Kurum: "Milletimizin tüm kesimleri sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.
12.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüyde konuşması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un protokolü imzalaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (2)
Kaynak: AA