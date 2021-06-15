Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısında konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısında konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç