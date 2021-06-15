Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
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Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısında konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısında konuşması İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...
Kurum: 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
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Kurum: "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi... - Haberler
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