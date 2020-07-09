Kurum: "(Kovid-19) Milletimizin beraber olduğunda neleri yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Salondaki katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Hediye sunumu Fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Salondaki katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Hediye sunumu Fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (7) Kaynak: AA