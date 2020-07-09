Kurum: "(Kovid-19) Milletimizin beraber olduğunda neleri yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Salondaki katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Hediye sunumu Fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
09.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Salondaki katılımcılar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Hediye sunumu
Fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (7)
Kaynak: AA