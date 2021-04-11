Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip" (1)
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmas Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma...
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi
Saygı duruşu ve İstiklal marşı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmas Kurum:
"Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya veledromu için hep birlikte bismillah diyoruz"
KONYA(AA)- Konya Olimpik Veledrom tesisinin temel atma töreni Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Konya'da atılıyor.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm