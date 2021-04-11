Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip" (1)

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmas Kurum: "Konya'mızı uluslararası yarışmaların merkezi yapacak Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma...