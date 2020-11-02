Son dakika haber! Selçuk: "İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız"

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın açıklamasında bulundu.