Son dakika haber! Selçuk: "İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız"
02.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:40
Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın açıklamasında bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz