Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
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Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

'BİR GÜN MUTLAKA EL-AKSA'DA OMUZ OMUZA SAF TUTACAĞIZ'Bayram namazını kıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi.

'BİR GÜN MUTLAKA EL-AKSA'DA OMUZ OMUZA SAF TUTACAĞIZ'

Bayram namazını kıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, "Bugün Filistin'de İsrail'in şehit ettiği Muhammed Durra ile küresel güçlerin kuklası PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül aynı davanın birer neferiydiler. Aynı düşmana karşı mücadele eden, aynı hasma karşı duran yiğitlerimizdiler. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin Aksa nöbeti aralıksız devam edecektir. Türkiye her zaman Filistin'in haklı davasının yanında dimdik durmaya devam edecektir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistin'li kardeşlerimize Konya'dan diyoruz ki, bir gün mutlaka El-Aksa'da omuz omuza saf tutacağız, birlikte olacağız." dedi.  Bakan Murat Kurum ayrıca Kızılay şubesinde kan bağışında bulundu.


Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)
Bakan Murat Kurum: Mescid-i Aksa İslam'ındır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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