Kurum: "Karadeniz'de 611 binanın taşkın riski altında olduğunu tespit ettik"
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.
13.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:26
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA