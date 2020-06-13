Kurum: "Karadeniz'de 611 binanın taşkın riski altında olduğunu tespit ettik" Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3) Kaynak: AA