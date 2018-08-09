Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) Kanalın Her İki Tarafında Yatay Mimarinin Hakim Olduğu Modern İki...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. (2)

"(Kanal İstanbul projesi) 43 kilometre uzunluğundaki kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu dört katı geçmeyen, içinde fuar alanlarının, üniversite alanlarının, üniversite alanlarının içinde her türlü eğitimin araştırmanın AR-GE çalışmasının yapılabileceği mekanlar, Sosyal donatı anlamında aklımıza gelen ne varsa çocuklarımızın gençlerimizin yaşlılarımızın oynayacağı vakit geçireceği zaman harcayacağı aklınıza gelen ne varsa bunların da içinde barındırıldığı inşallah modern iki şehir kurma arzusundayız"