Kurum: "Kaçak yapıyla mücadele ediyor, kaçak yapıları yıkıyor, görüntü kirliliğini ortadan...
İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
09.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:56
İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (6)
Kaynak: AA