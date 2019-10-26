Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.
26.10.2019 14:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Kurum: "Kaçak yapılar satılamayacak, kiralanamayacak"