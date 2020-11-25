Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)
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Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)

25.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nın katılımcılarının online konuşması Bakan Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelişi

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nın katılımcılarının online konuşması

Bakan Kurum'un konuşması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı. (1)

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Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)
Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)
Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)
Kurum, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına video konferans yoluyla katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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