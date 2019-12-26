Kurum: "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir"
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler ÇED Raporu'nda kurgulanmıştır."