: Kurum: "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir"

26.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:24

Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.

(4)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır."

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler ÇED Raporu'nda kurgulanmıştır."

Kaynak: AA

Haber Videosu